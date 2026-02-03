تسريب تشكيل الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 02:23 مساءً - اختار الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ييس توروب، التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، ضد البنك الأهلي، ضمن منافسات بطولة دوري نايل لموسم 25/26.

حارس مرمى مباراة الأهلي ضد البنك

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على الدفع بمحمد الشناوي لحماية عرين الفريق مجددًا، في مواجهة البنك الأهلي، بينما يتواجد مصطفى شوبير على مقاعد البدلاء.

ويبحث عن مواصلة الانتصارات يدخل الأهلي اللقاء بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري، وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، في ظل رغبة الجهاز الفني في حصد النقاط الثلاث ومواصلة الضغط على فرق الصدارة.

تشكيل الأهلي ضد البنك في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسين مرعي – عمرو الجزار – أحمد عيد.

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: تريزيجيه – أحمد مصطفى زيزو – مروان عثمان.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.