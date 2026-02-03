تاريخ مواجهات الأهلي ضد البنك الأهلي في كل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 02:23 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مهمة أمام نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على أرضية استاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع عبر شاشة قناة «أون سبورت».

ترتيب الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري

ويدخل الأهلي المباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، حصدها من 13 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات، وتعادل في 5 مواجهات، وتلقى هزيمة واحدة.

في المقابل، يتواجد البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة، جمعها من 14 مباراة، بعد الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 8، والخسارة في مواجهتين.

ترتيب الأهلي في الجدول حال الفوز علي البنك الأهلي

يسعى الأهلي، تحت قيادة مدربه الدنماركي ييس توروب، إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل رفع رصيده إلى 29 نقطة، والقفز إلى المركز الثاني خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 32 نقطة، من 15 مباراة.

تاريخ مواجهات الأهلي والبنك الأهلي

سبق أن التقى الأهلي والبنك الأهلي في 10 مواجهات ببطولة الدوري الممتاز منذ صعود البنك الأهلي موسم 2020-2021، وجاءت أول مواجهة بينهما يوم 17 يناير 2021 وانتهت بالتعادل السلبي، بينما كان آخر لقاء جمع الفريقين في 14 مايو 2025، وحسمه الأهلي لصالحه بنتيجة 2-1، عن طريق إمام عاشور ووسام أبو علي.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 5 مباريات، بينما انتهت 4 مواجهات بالتعادل، وحقق البنك الأهلي انتصارًا وحيدًا. وسجل لاعبو الأهلي 12 هدفًا في شباك البنك الأهلي، مقابل 6 أهداف استقبلتها شباك الفريق الأحمر.

هدافي الأهلي أمام البنك الأهلي

يُعد كل من محمد شريف ووسام أبو علي هدافي الأهلي في مواجهات الفريقين، برصيد هدفين لكل لاعب.