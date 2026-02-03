أبرز 8 لاعبين في الفريق.. قائمة غيابات الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 02:23 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لمواصلة جمع النقاط وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للأهلي، الذي يطمح لتحقيق الفوز من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب وتقليص الفارق مع فرق المقدمة، خاصة في ظل اشتعال المنافسة على القمة خلال الموسم الحالي.

ترتيب الأهلي في الدوري

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعد خوض 13 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات، وتعادل في 5 مواجهات، وتلقى هزيمة واحدة فقط، مسجلًا 23 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 14 هدفًا.

غيابات الأهلي أمام البنك الأهلي

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من الوافد الجديد يوسف بلعمري، بالإضافة الي سيحا، هادي رياض.

كما يغيب عن مواجهة اليوم ايضا، كل من أحمد عبدالقادر، وياسر إبراهيم، الي جانب محمد شريف، وايضا أشرف داري الذي تم رفع اسمه من القائمة، وإمام عاشور بسبب الإيقاف لتخلفه عن السفر مع الفريق لتنزانيا.

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

تقام المباراة في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين فريق يسعى لمواصلة الزحف نحو القمة، وآخر يطمح لإحداث مفاجأة أمام أحد كبار الدوري.