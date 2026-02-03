فن ومشاهير

قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات الأهلي والبنك الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 02:23 مساءً - يخوض النادي مباراة ضد البنك الأهلي في إطار منافسات مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد والبنك الأهلي

تنطلق صافرة مباراة الأهلي والبنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026 باستاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي

تنقل أحداث مباراة الأهلي والنادي الأهلي عبر شاشة قناة أون سبورت إتش دي.

تاريخ مواجهات الأهلي والبنك الأهلي

يذكر أن الأهلي والبنك الأهلي خاضا 10 مباريات سويًا بالدوري الممتاز، فاز خلالهم الأهلي في خمس مباريات ضد البنك الأهلي، وتعادلا في أربع مباريات، فيما فاز البنك الأهلي في مباراة واحدة ضد الأهلي.

