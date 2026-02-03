حبيب الجماهير.. معلق مباراة الأهلي ضد البنك في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 02:23 مساءً - تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين الأهلي والبنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين على صعيد جدول الترتيب.

ماذا قدم الأهلي والبنك الأهلي في الدوري قبل مواجهة الليلة؟

يدخل النادي الأهلي اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعد انتصار مهم في الجولة الماضية على وادي دجلة، ويطمح لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية من أجل الاقتراب أكثر من صدارة المسابقة.

في المقابل، يخوض البنك الأهلي المباراة وهو في المركز السابع برصيد 20 نقطة، ساعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تدفعه خطوة جديدة نحو المنافسة على المراكز المتقدمة.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

تُقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، وتنطلق صافرة البداية في 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

معلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي والقنوات الناقلة

تنقل شبكة قنوات «أون سبورت» أحداث المباراة حصريًا، حيث سيتم إذاعتها عبر قناة On Sport 1، إذ يتولى المعلق الرياضي بلال علام مهمة التعليق على أحداث اللقاء.