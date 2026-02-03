بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد البنك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 03:29 مساءً - يخوض فريق الأهلي اختبارًا صعبًا حين يواجه نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويسعى المارد الأحمر خلال اللقاء إلى مواصلة سلسلة انتصاراته، في إطار مساعيه لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري، في ظل اشتعال المنافسة مع فرق المقدمة.

ماا قدم توروب مع الأهلي

تُعد مواجهة اليوم هي المباراة رقم 20 للدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، منذ توليه القيادة الفنية للفريق في أكتوبر 2025.

وخلال 19 مباراة سابقة قاد فيها توروب الفريق الأحمر، نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 10 مواجهات، مقابل 5 هزائم، فيما انتهت 4 مباريات بالتعادل.

وعلى مستوى الأرقام، سجل لاعبو الأهلي تحت قيادة المدرب الدنماركي 28 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفريق 18 هدفًا.

ترتيب البنك الأهلي في الدوري المصري

علي الجانب الآخر يحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و8 تعادلات مقابل خسارتين فقط، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي لتعزيز موقعه في منتصف جدول الترتيب، معتمدًا على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي مجانًا

يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق أون سبورت المتاح مجانًا، والذي يتيح مشاهدة مباريات الدوري المصري دون اشتراك مدفوع.