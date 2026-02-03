تطورات.. عرض فرنسي لضم إمام عاشور من الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 04:22 مساءً - إمام عاشور يتصدر المشهد الرياضي مجدداً بعد الكشف عن رغبة قوية من أحد أندية القمة في فرنسا للظفر بخدماته، حيث أوضح الإعلامي مهيب عبد الهادي في تصريحاته الأخيرة أن القلعة الحمراء تلقت عرضاً رسمياً من متصدر المسابقة الفرنسية، مشيراً إلى أن النادي المهتم هو "لانس" الفرنسي وليس باريس سان جيرمان كما ردد البعض.

عرض رسمي من لانس لضم إمام عاشور من الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تلقي النادي الأهلي عرضاً رسمياً من أحد أندية الدوري الفرنسي للتعاقد مع لاعب خط الوسط إمام عاشور.

وأوضح مهيب عبد الهادي في تصريحات تلفزيونية أن العرض جاء من نادي لانس، المتصدر الحالي للدوري الفرنسي، مشيراً إلى أن الكثيرين تساءلوا عما إذا كان النادي المهتم هو باريس سان جيرمان، لكنه نفى ذلك وأكد أن النادي المعني هو لانس تحديداً.

إمام عاشور يؤدي تدريبات فردية بسبب الإيقاف

وفي السياق ذاته، يخضع إمام عاشور حالياً لعقوبة إيقاف لمدة أسبوعين مع غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه، وذلك بعد تخلفه عن مرافقة بعثة الفريق في رحلة تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، وبناءً على ذلك، يؤدي اللاعب تدريبات منفردة خلال فترة العقوبة.

طلب ييس توروب تقارير يومية عن حالة اللاعب

ومن جهة أخرى، حرص المدير الفني الدنماركي ييس توروب على متابعة دقيقة لوضع إمام عاشور، فقد طلب تقريراً يومياً يفصّل حالته الفنية والبدنية ومدى التزامه بالبرنامج التدريبي الفردي طوال أيام الإيقاف.