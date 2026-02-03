حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 10:22 مساءً - على بساط ستاد القاهرة الدولي تترقب الجماهير المصرية انطلاق صافرة البداية لمواجهة الأهلي والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري نايل، فالمارد الأحمر يحمل شعار الزحف نحو القمة، حيث يطمح لرفع رصيده إلى 29 نقطة لانتزاع وصافة جدول الترتيب مؤقتًا وتضييق الخناق على المتصدر، متسلحًا بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير محليًا على وادي دجلة وعودته بنقطة ثمينة من تنزانيا قاريًا.

رابط يوتيوب.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والبنك الأهلي يلا شوت بلس بجودة عالية hd دون تقطيع الدوري المصري

فريق البنك الأهلي -صاحب المركز التاسع برصيد 20 نقطة- يرغب في مباراته اليوم إلى تعطيل قطار الأهلي، معتمدًا على تكتيك المدرب أيمن الرمادي الذي يطمح لعرقلة طموحات الأحمر والارتقاء بالفريق نحو المربع الذهبي في ليلة كروية لا تقبل القسمة على اثنين.

وتمثل المباراة أهمية بالغة للمدير الفني للأهلي ييس توروب الذي من المتوقع أن يجري تعديلات طفيفة على التشكيل الأساسي لضمان السيطرة على منطقة وسط الملعب، خاصة في ظل رغبة البنك الأهلي في استغلال أي ثغرة دفاعية لخطف هدف مبكر يربك حسابات بطل القرن.

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، موعدًا لانطلاق هذه الملحمة الكروية بين الأهلي والبنك الأهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

تتولى شبكة قنوات أون سبورت النقل الحصري والمباشر لأحداث مباراة الأهلي والبنك الأهلي عبر قناة (On Sport 1)، حيث يبدأ البث المباشر باستوديو تحليلي يستعرض كافة كواليس المباراة من قلب الملعب.

كيف تشاهد لقاء الأهلي والبنك الأهلي عبر الإنترنت؟

تتيح الشبكة لمتابعيها خدمة التغطية اللحظية عبر منصاتها المختلفة لوضع المشجع في قلب الحدث وتوفير إحصائيات دقيقة حول أداء اللاعبين وتحركاتهم، وهو ما يمنح المشاهد تجربة فريدة لمتابعة أحد أقوى اللقاءات التكتيكية في المسابقة المحلية هذا الموسم.

معلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم

سيكون المشاهدون على موعد مع الإثارة بصوت المعلق الرياضي بلال علام، الذي سيتولى مهمة الوصف والتعليق على أحداث الأهلي والبنك الأهلي، وسيعمل علام على نقل تفاصيل الصراع المشتعل بين نجوم الأهلي بقيادة تريزيجيه وزيزو في الخط الأمامي وبين دفاعات البنك الأهلي المنظمة.