حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 10:22 مساءً - يضرب النادي الأهلي موعدًا يتجدد فيه الصراع المحلي حينما يستضيف فريق البنك الأهلي مساء اليوم الثلاثاء على أرضية استاد القاهرة الدولي في مواجهة يغلفها الطموح وتحدي الأرقام ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والبنك الأهلي يلا شوت بلس اليوم بجودة واضحة hd دون تقطيع

يدخل الشياطين الحمر اللقاء اليوم أمام البنك الأهلي بذكريات الفوز الأخير على وادي دجلة، ساعين تحت قيادة مدربهم البلجيكي ييس توروب لتعزيز رصيدهم النقطي في سباق استعادة درع الدوري، خاصة وأن الأهلي يمتلك تاريخًا قويًا في مواجهاته أمام المنافس، حيث حقق 5 انتصارات من أصل 11 لقاء جمع الفريقين.

ولكن يدرك فريق البنك الأهلي صعوبة المهمة، إلا أنه يتسلح بذكريات انتصاره الوحيد والمثير بنتيجة (4-3) لإرباك حسابات البطل والخروج بنتيجة إيجابية تحسن وضعيته في جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري

من المنتظر أن يطلق حكم الساحة صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو ما يوافق التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتأتي هذه المباراة في توقيت استراتيجي للأهلي الذي يرغب في حسم الملف المحلي مؤقتًا قبل العودة للمعتركات القارية، معتمدًا على تفوقه الهجومي الذي سجل 13 هدفًا في شباك البنك الأهلي عبر تاريخ لقاءاتهما، بينما يأمل الأخير في استغلال حالة الإجهاد التي قد تظهر على لاعبي الأحمر نتيجة ضغط المباريات المتلاحقة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

تنفرد شبكة قنوات أون تايم سبورتس ببث أحداث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشتها بشكل حصري، حيث تخصص استوديو تحليليًا يضم كوكبة من أساطير الكرة المصرية لتقديم رؤية فنية شاملة قبل الركلة الأولى.

وبإمكان الجماهير متابعة المباراة بجودة عالية وتغطية ميدانية حية ترصد أدق التفاصيل من داخل ملعب القاهرة، لضمان تجربة مشاهدة تتناسب مع شغف جماهير القلعة الحمراء التي لا ترضى بغير الصدارة بديلًا في رحلة استعادة اللقب المفضل.