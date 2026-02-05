رسالة قوية من مدحت شلبي للنادي الأهلي عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 03:33 مساءً - تحدث الإعلامي مدحت شلبي، من خلال برنامجه التليفزيوني عبر قناة إم بي سي مصر 2، عن أزمة اللاعب إمام عاشور مع إدارة النادي الأهلي، حيث وجه رسالة واضحة لإدارة القلعة الحمراء خاصة بعد قرار إيقافه وتغريمه الفترة الماضية.

رسالة مدحت شلبي للنادي الأهلي

أكد شلبي من خلال تصريحاته الصحفية مؤخرًا، بأن غياب إمام عاشور عن النداي الأهلي كان له تأثير واضح على نتائج الفريق المباراة المقبلة، حيث فاز القلعة الحمراء في مباراة واحدة في أخر أربع مباريات بالدوري المصري الممتاز، وقد كان هذا الفوز في المباراة التي شارك عاشور بها.

أزمة إمام عاشور مع النادي الأهلي

أشار الإعلامي المصري مدحت شلبي، من خلال تصريحاته، بأن تصرف إمام عاشور كان غير مقبول وخطأ قوي، ووصف ما حدث منه بأنه ما يسمى بالهروب من المعركة، وشدد "إنه في ظل وجود أسماء كبيرة داخل الفريق لم ينجح في تعويض غياب إمام عاشور فنيًا".

اقترح شلبي حل بشأن إعادة عاشور للمشاركة بداية من المباراة المقبلة، وهو توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه، وأعتبر بأن مضاعفة العقوبة المالية ستكون أكثر فاعلية من استبعاده على المستوى الفني، قائلًا: "أوجعه بالفلوس ولكن لا تتخلي عن سلاحك وأنت تحارب".

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

من المنتظر بأن تقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، في دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، يوم السبت المقبل الموافق 7 فبراير 2026 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.