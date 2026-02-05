فن ومشاهير

أخبار الأهلي.. تعرف على موعد عودة زيزو للملاعب...

0 نشر
0 تبليغ

أخبار الأهلي.. تعرف على موعد عودة زيزو للملاعب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 03:33 مساءً - يستعد النادي لخوض مباراة ضد شبيبة القبائل، يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

إصابة زيزو في والبنك الأهلي

وأخر مباراة للأهلي كانت ضد نادي البنك الأهلي، وخلالها تعرض لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو لإصابة بالغة.

تغيب أحمد سيد زيزو عن المباريات

يمكن أن يتغيب أحمد سيد زيزو عن المشاركة في المباريات لقرابة 3 أسابيع وقد تصل إلى شهر.

إصابة أحمد سيد زيزو

ومن جانبه، أوضح الإعلامي أحمد شوبير:

"الفحوصات الطبية أثبتت تعرض أحمد سيد زيزو لـ شد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية".

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا