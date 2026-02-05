أخبار الأهلي.. تعرف على موعد عودة زيزو للملاعب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 03:33 مساءً - يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة ضد شبيبة القبائل، يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأخر مباراة للأهلي كانت ضد نادي البنك الأهلي، وخلالها تعرض لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو لإصابة بالغة.

يمكن أن يتغيب أحمد سيد زيزو عن المشاركة في المباريات لقرابة 3 أسابيع وقد تصل إلى شهر.

