احجز الآن.. مواعيد قطارات النوم وVIP PREMIUM بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 02:19 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل أولى رحلاتها المدعومة بعربات مختلطة تجمع بين الفخامة والراحة على خط "القاهرة – أسوان" ذهاباً وإياباً، وذلك اعتباراً من اليوم السبت 7 فبراير 2026.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية متكاملة تتبناها الهيئة لتطوير منظومة النقل للوجه القبلي، حيث توفر الرحلات الجديدة مزيجاً فريداً يجمع بين عربات النوم الفاخرة وعربات "VIP Premium" المتطورة في قطار واحد.

انطلاق رحلات قطارات النوم وVIP PREMIUM بين القاهرة وأسوان

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم تنفيذ خدمة مبتكرة تجمع بين عربات النوم وعربات VIP Premium في قطار واحد على خط القاهرة - أسوان ذهابًا وإيابًا، حيث تهدف هذه الخطوة إلى توفير خيارات سفر مريحة ومتنوعة للمسافرين نحو الوجهة القبلية، مع التركيز على رفع جودة الرحلات الطويلة.

مميزات خدمة VIP Premium الجديدة

تقدم هذه الفئة مستوى متقدمًا من الراحة داخل القطار نفسه. تشمل أبرز خصائصها:

تكييف كامل لجميع العربات.

مقاعد عصرية مصممة للاسترخاء التام..

خدمات ضيافة مستمرة ودعم فوري للركاب.

خصوصية أكبر وهدوء يناسب الرحلات الطويلة.

تجربة شاملة تبدأ من لحظة الدخول للمحطة حتى الوصول الآمن.

جدول ومواعيد قطارات النوم وVIP PREMIUM بين القاهرة وأسوان

اعتمدت هيئة السكة الحديد جدولاً زمنياً دقيقاً لتشغيل القطارين المختلطين على مدار الأسبوع، وذلك على النحو التالي:

أولاً: رحلة الذهاب (قطار رقم 1090 من القاهرة إلى أسوان):

أيام العمل: السبت، الاثنين، والأربعاء من كل أسبوع.

السبت، الاثنين، والأربعاء من كل أسبوع. توقيت الإقلاع: يتحرك من محطة القاهرة في تمام الساعة 10:40 مساءً.

يتحرك من محطة القاهرة في تمام الساعة 10:40 مساءً. توقيت الوصول: يبلغ محطة أسوان في تمام الساعة 10:10 صباح اليوم التالي.

ثانياً: رحلة العودة (قطار رقم 1091 من أسوان إلى القاهرة):

أيام العمل: الأحد، الثلاثاء، والخميس من كل أسبوع.

الأحد، الثلاثاء، والخميس من كل أسبوع. توقيت الإقلاع: يغادر محطة أسوان عند الساعة 04:50 مساءً.

يغادر محطة أسوان عند الساعة 04:50 مساءً. توقيت الوصول: يصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 04:50 صباح اليوم التالي.

صالة Premium Lounge لانتظار مميز

خصصت الهيئة مناطق انتظار خاصة داخل المحطات الرئيسية تُعرف باسم Premium Lounge. توفر هذه الصالات:

بيئة هادئة بعيدة عن الازدحام.

مقاعد مريحة عالية الجودة.

خصوصية مرتفعة.

تجهيزات حديثة تتناسب مع مستوى الخدمة المميز.

الخطوط التي تشمل الخدمة حاليًا

ولا تقتصر الخدمة على خط الصعيد فقط، بل تشمل أيضًا:

القطاران 905 و916 على مسار القاهرة - الإسكندرية.

القطاران 1090 و1091 على مسار القاهرة - أسوان.

وسائل حجز التذاكر بكل يسر

يتوفر عدة خيارات مريحة لحجز التذاكر دون عناء: