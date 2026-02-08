ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا الآن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 01:26 صباحاً - اختتمت مساء السبت منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بإقامة مواجهتين قويتين حددتا ملامح الصراع على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتضم المجموعة الثانية أندية الأهلي المصري، شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.

نتائج المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا

شهد ملعب حسين آيت أحمد تعادل الأهلي سلبيًا أمام شبيبة القبائل، في لقاء اتسم بالحذر الدفاعي من الطرفين، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بالتوقيت نفسه، نجح الجيش الملكي المغربي في اقتناص فوز ثمين على حساب يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد، ليشعل المنافسة على المركز الثاني.

وبهذه النتائج، حافظ الأهلي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، ليضمن تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي قبل جولة من النهاية، بينما قفز الجيش الملكي إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وجاء يانج أفريكانز ثالثًا بـ 5 نقاط، في حين تذيل شبيبة القبائل الترتيب بـ 3 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الخامسة

المركز الاول- الأهلي: 9 نقاط

المركز الثاني- الجيش الملكي: 8 نقاط

المركز الثالث- يانج أفريكانز: 5 نقاط

المركز الرابع- شبيبة القبائل: 3 نقاط

وباتت الجولة الختامية حاسمة في تحديد هوية الفريق المرافق للأهلي إلى الدور المقبل، وسط ترقب كبير من جماهير البطولة القارية.