طلب تطورات برفع إيقاف إمام عاشور من المشاركة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 03:33 مساءً - شهدت أزمة إمام عاشور مع النادي الأهلي، تطورات جديدة خلال الفترة الأخيرة، بعد توقيه عقوبة انضباطية عليه لتغيبه عن رحلة الفريق إلى تنزانيا، دون أذن.

توقيع عقوبة على إمام عاشور

وقع الأهلي عقوبة على إمام عاشور بغرامة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه وإيقافه عن المشاركة مع الفريق لمدة أسبوعين، في ظل تراجع مستوى الفريق في المباريات الأخيرة.

طلب عاجل برفع إيقاف إمام عاشور

ذلك الأمر، جعل الدنماركي ياس توروب، المدير الفني للفريق، يطالب برفع الإيقاف عن إمام عاشور لحاجة الفريق إلى مهاراته وتدعيم صفوفه.

رفض طلب إيقاف عقوبة إمام عاشور

ورفض صلاح الدين، مدير الكرة، طلب رفع إيقاف إمام عاشور، مؤكدًا أنه لا نية لوقف العقوبة في المرحلة الأخيرة.

سبب الخلاف بين الأهلي وإمام عاشور

ويذكر أنه يوجد خلاف بين إمام عاشور والأهلي بسبب رغبة الأول في تقاضي راتب يعادل راتب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.