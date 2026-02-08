ما هو سبب استبعاد حمزة عبد الكريم من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 05:23 مساءً - أفصح جوليانو بيليتي، المسؤول الفني عن فريق برشلونة أتلتيك، عن اختياراته الرسمية للمباراة المرتقبة ضد بارباسترو، والتي تقام اليوم الأحد في إطار منافسات الدوري الإسباني للدرجة الرابعة، وبينما كانت الأنظار تترقب الظهور الأول للموهبة المصرية الشابة حمزة عبد الكريم، جاءت القائمة خالية من اسمه، مما أثار تساؤلات المتابعين حول سبب هذا الغياب المفاجئ.

قائمة برشلونة أتلتيك لمواجهة بارباسترو اليوم

أعلن المدير الفني جوليانو بيليتي قائمة فريقه لمباراة اليوم الأحد أمام بارباسترو ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني للدرجة الرابعة، ومن المفترض أن يستضيف برشلونة أتلتيك الخصم على ملعب يوهان كرويف مسعيًا لتعزيز موقعه في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

أسباب استبعاد حمزة عبد الكريم من القائمة

لم يصدر النادي الكتالوني بياناً رسمياً يوضح أسباب خروج المهاجم المصري من القائمة، إلا أن التقارير الصحفية كشفت عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك، حيث يرجع السبب الرئيس إلى عدم اكتمال الأوراق الرسمية والوثائق القانونية اللازمة لقيد اللاعب والمشاركة في المباريات.

وبصفته لاعباً من خارج دول الاتحاد الأوروبي، تتطلب إجراءات تسجيله وقتاً إضافياً لإنهاء التصاريح المطلوبة، كذلك لن يتمكن الوافد من النادي الأهلي من تمثيل البارسا فعلياً إلا بعد استيفاء كافة الشروط الورقية ليصبح متاحاً بشكل قانوني.

تفاصيل صفقة انضمام موهبة الأهلي لصفوف البلوجرانا

وفي السياق ذاته، انتقل حمزة عبد الكريم إلى قلعة الفريق الكتالوني خلال نافذة الانتقالات الشتوية المنقضية، وجاءت تفاصيل التعاقد كالتالي:

نظام الإعارة: انضم اللاعب لبرشلونة أتلتيك قادماً من النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة.

مدة العقد: يستمر التواجد المصري في الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

بند الشراء: يتضمن الاتفاق حق النادي الإسباني في شراء عقد اللاعب بصفة نهائية إذا أثبت جدارته الفنية.

منافسة قوية تنتظر حمزة في خط الهجوم

