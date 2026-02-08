تردد قناة سما دراما السورية على القمر الصناعي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 06:33 مساءً - تعد قناة سما دراما السورية واحدة من أبرز القنوات الفضائية في دمشق، حيث تقدم محتوى متنوع يجمع بين البرامج السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى تغطية مستمرة للأخبار المحلية والدولية، ومجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية.

برامج قناة سما دراما السورية ومجالاتها

تقدم قناة سما مجموعة واسعة من البرامج الحوارية والتقارير الإخبارية، مما يجعلها مصدر مهم لمتابعة الأحداث الجارية في سوريا بشكل حصري، وتعتمد القناة على التغطية المستمرة على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، لضمان وصول الأخبار والمعلومات بشكل فوري للمشاهدين.

كما نجحت قناة سما في جذب جمهور واسع بفضل تنوع محتواها وجودته، سواء في التحليلات السياسية أو البرامج الاجتماعية والثقافية، أو الجانب الدرامي والترفيهي.

تردد قناة سما دراما السورية على النايل سات

التردد: 11177.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة سما السورية على عرب سات