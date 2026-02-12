متى يحسم برشلونة صفقة حمزة عبد الكريم؟.. تفاصيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 05:15 مساءً - كشفت بعض من التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية، تفاصيل جديدة حول انضمام اللاعب الدولي حمزة عبد الكريم، المنتقل مؤخرًا إلى صفوف فريق برشلونة أتيليك، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

تعاقد برشلونة مع اللاعب حمزة عبد الكريم

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا الأيام الماضية، عن تعاقده مع اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، قادم من النادي الأهلي، على سبيل الإعارة ولمدة ستة شهور فقط، ويكون ذلك مع وجود بند في عقده يحق للفريق شرائه بعد انتهاء تلك المدة.

أزمة تسجيل حمزة عبد الكريم بقائمة الفريق

أوضحت التقارير الصحفية الصادرة الساعات الماضية، إنه يوجد أزمة في تسجيل اللاعب حمزة عبد الكريم ليكون ضمن قائمة الفريق، ويأتي ذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في المباريات المقبلة، ويكون ذلك بسبب التكاليف المرتفعة، مما يؤخر ما حدث من ظهوره في الفريق حتى نهاية شهر مارس المقبل.

تفاصيل بند الشراء من النادي الكتالوني

أضافت الصحيفة بأن عقد حمزة عبد الكريم مع النادي الكتالوني، يشمل على بند يلزم النادي بشراء اللاعب في حالة خاض ستة مباريات رسمية مع الفريق ولمدة أكثر من خمسة أربعون دقيقة، وذلك بقيمة تبلغ نحو مليون ونصف يورو، وتكون قابلة للزيادة حتى ثلاثة مليون يورو إضافية، ويكون ذلك حسب أدائه المستقبلي.

في نفس السياق، فقد أشار التقرير الصادر بأن برشلونة لديه الحق في تفعيل البند الخاص بالشراء، حتى لو لم يشارك حمزة بالمباريات المحددة، مما يعكس بذلك حرص إدارة النادي الكتالوني على تأمين موهبة اللاعب وإعجابهم بأدائه الفني.