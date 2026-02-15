أبرزها الأهلي ضد الجيش الملكي.. مواعيد مباريات اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 03:29 مساءً - يهتم الجمهور الكروي الدقائق الماضية، للتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر فبراير الحالي لعام 2026، حيث تقام اليوم عدد من المواجهات القوية والتي تكون في مختلف البطولات الإفريقية والأوروبية، ومنها مباريات دوري أبطال إفريقيا، وكذلك مباريات الدوري الإسباني، وأيضًا مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

جاءت مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا تتمثل على النحو التالي:

مباراة الأهلي والجيش الملكي، يبدأ الشوط الأول في الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، كما ينقل اللقاء عبر بي قناة إن سبورت 2 HD.

مباراة يانج أفريكانز وشبيبة القبائل، يبدأ الشوط الأول في الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، كما ينقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 7 HD.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

أما عن مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم تتمثل وتكون كما يلي:

مباراة ريال أوفييدو وأتلتيك بلباو، يبدأ الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر، كما ينقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 3 HD.

مباراة رايو فاييكانو وأتلتيكو مدريد، يبدأ الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر، كما ينقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 3 HD.

مباراة ليفانتي وفالنسيا، يبدأ في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر، كما ينقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 3 HD.

مباراة مايوركا وريال بيتيس، يبدأ الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، كما ينقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 3 HD.

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم

تمثلت مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، التي ستقام اليوم الأحد، لتكون كالتالي: