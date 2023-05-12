نمو الاقتصاد البريطاني 0.1% بالربع الأول من 2023

دبي - احمد فتحي في الجمعة 12 مايو 2023 06:12 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفع الاقتصاد البريطاني بالربع الأول من العام 2023 بـ 0.1% وهو ما كانت تشير إليه توقعات المحللين، ليسجل انكماشاً في شهر مارس على غير المتوقع.

وكان النمو في المملكة المتحدة ضعيفًا حتى الآن هذا العام، حيث وصل إلى 0.4% في يناير وحافظ على نفس المستويات في فبراير، بعد أن تجنب الاقتصاد بصعوبة الدخول في ركود تقنني خلال العام 2022.

ولا يزال التضخم يؤثر على المملكة المتحدة بشكل أكبر من الاقتصادات الرئيسية الأخرى، مع قراءة مارس التي لا تزال أعلى من 10%.

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 مسجلاً زيادته الثانية عشرة على التوالي في محاولة لمكافحة التضخم المرتفع.