انت الان تتابع خبر اسعار الخضار و الفواكة بالسوق المحلي الإثنين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الاثنين، 3164طنا، منها 2366 طن خضار، و640 طن فواكه، و158طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي، وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و20 قرشا، والبصل الناشف بين 12و20 قرشا، والبطاطا بين 20و 30 قرشا، والبندورة بين 7و 10قروش، والجزر بين 25و 40 قرشا، والخيار بين 20و 30 قرشا، والزهرة بين 25 و 50 قرشا، والليمون بين 40 و60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.