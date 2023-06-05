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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في تركيا يتراجع لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2021 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 يونيو 2023 03:06 مساءً - سي ان بي سي _ تباطأت وتيرة نمو التضخم في تركيا للشهر السابع على التوالي مسجلاً أدنى قراءة منذ ديسمبر 2021، وجاءت القراءة الصادرة عن معهد الإحصاء التركي عند 39.59% خلال شهر مايو مقابل توقعات عند 39.20%.
وبحسب الأرقام الصادرة فشهدت الأحذية والملابس أقل زيادة في المكون الرئيسي للمؤشر بنسبة 19.49% أما المكون الرئيسي الذي سجل أكبر زيادة فكان المطاعم والفنادق بنسبة 68.98%.
ورغم التراجعات في وتيرة نمو التضخم إلا أن الأرقام ما زالت بعيدة عن مستهدف المركزي التركي عند 5%، وما زالت الليرة تعاني من التراجعات المستمرة حيث سجلت مستويات متدنية جديدة عند 21 ليرة للدولار.
وكان الرئيس التركي أردوغان قد عين محمد شيمشك وزيراً للمالية في حكومته الجديدة حيث تشير التوقعات إلا أن الوزير الجديد سيتجه نحو سياسة مالية تقليدية بعد أن أقدم المركزي خلال يوليو 2022 على اتباع سياسة نقدية متساهلة وخفض خلالها الفائدة من مستويات 14% إلى 8.5% حتى مايو 2023.
وتوقع جولدمان ساكس مؤخراً أن تنخفض الليرة إلى مستويات 28 مقابل الدولار خلال 12 شهراً.
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