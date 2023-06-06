نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصدر الإماراتية: مشروع الرياح مع مصر سيوفر 5 مليارات دولار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 10:03 مساءً - شاهندة إبراهيم – وقعت شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل “مصدر” وائتلاف “إنفنيتي باور” وشركة حسن علام للمرافق اتفاقية مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لتوفير قطعة أرض مخصصة لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاواط، بتكلفة استثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار، ستصبح عند اكتمالها إحدى كبريات محطات طاقة الرياح في العالم.

وستنتج محطة طاقة الرياح عند اكتمالها 47790 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريبا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر، بحسب بيان صحفي لشركة “مصدر”.

وأشار البيان إلى أن المشروع سيسهم في تحقيق هدف مصر المتمثل في ضمان أن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.

ونوه البيان بأن المشروع يأتي في إطار مبادرة الممر الأخضر في مصر، التي تعتبر شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة، وستوفر محطة طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاواط على مصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي سنويا من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان قد شهدا مراسم توقيع الاتفاقية الأساسية لتطوير المحطة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 في مصر العام الماضي.

وتعليقا على الاتفاقية، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر COP28و رئيس مجلس إدارة “مصدر”، إن هذا النوع من المشاريع له دور مهم في دعم العمل المناخي والوصول إلى هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الكوكب عتبة 1.5 درجة مئوية.

وتابع: “كما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، مؤكدا أن دولة الإمارات وفي إطار استعدادها لاستضافة COP28، تواصل العمل على دعم جهود دول الجنوب العالمي لإزالة الكربون وتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة”.

وكانت مصدر قد أعلنت خلال شهر مارس الماضي، عن إتمام “انفينتي باور”، الشركة المشتركة بين “مصدر”، و”انفينتي المصرية”، صفقة الاستحواذ على جميع أسهم شركة “ليكيلا باور” التي تطور العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا، وهي الصفقة التي تجعل من إنفنيتي باور أكبر شركة للطاقة المتجددة في القارة.

وأضافت أن الشركة أظهرت التزامها بالمساهمة في دعم قطاع الطاقة النظيفة في القارة من خلال توقيع اتفاقيات خلال شهر يناير الماضي، لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 5 جيجاواط في دول أنجولا وأوغندا وزامبيا.

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”: إن هذا المشروع “الضخم” سينعكس إيجابا على سبل الحياة والعيش، ليكون تتويجا للعمل “الجاد” والشراكة الراسخة بين شركة “إنفينتي باور” المشتركة بين “مصدر” و”إنفينتي المصرية” وشركة “حسن علام للمرافق”.

ومن جهته، أشار ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور، إلى أن مشروع مزرعة الرياح يعزز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات.

وتابع: “وبالإضافة لكونها مصدرًا رئيسيًا للطاقة المتجددة، ستوفر مزرعة الرياح كذلك العديد من فرص العمل للمواطنين في المجتمعات المحلية”.

وقال هشام الجمل، مدير عام بشركة انفينتي باور، إن هذا المشروع المهم بقدرة 10 جيجاواط لن يحقق فقط التزامنا خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (COP 27)، ولكنه سيتيح لنا أيضًا زخماً كبيراً قبل مشاركتنا في القمة القادمة (COP 28).

وبدوره، قال عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إن أهمية هذا المشروع تنبع من كونه يلبي احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة، إضافة إلى أنه يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للبلاد.

وكانت كل من شركة مصدر وحسن علام للمرافق وشركة إنفينيتي باور، قد وقعوا خلال مؤتمر COP27 الماضي اتفاقيات مع مؤسسات مدعومة من الحكومة المصرية للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 4 جيجاواط بحلول عام 2030، إضافة إلى عن إنتاج 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً.