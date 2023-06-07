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نعرض لكم الان تفاصيل خبر آي صاغة: تذبذب أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 2340 جنيها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يونيو 2023 11:07 مساءً - شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية تحركات ضيقة بين الارتفاع والانخفاض خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مع سيطرة حالة من الضبابية وعدم اليقين بمصير أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الثلاثاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2340 جنيهًا، لكنها تشهد تقلبات وتحركات في نطاق ضيق بين 2350 و2340 منذ بداية التعاملات الصباحية.
وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات، لتسجل مستوى 1969 دولارًا، بعد أن تراجعت في بداية التعاملات لمستوى 1960 دولارًا.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2674 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1560 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18720 جنيهًا.
وأوضح إمبابي أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار، حيث أثبت جديته بهذه الثقة، خلال الفترة الأخيرة، حيث تضاعف سعر الذهب بنحو 3 مرات، حيث كان يسجل 795 و800 جنيه في يناير 2022.
وأضاف أن الأسعار الحالية تكاد تقترب بنسبة كبيرة من الأسعار العادلة، على الرغم من أن نسبة الفرق بين السعر المحلي والعالمي تصل إلى 33% .
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