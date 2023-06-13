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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك تتمسك بتوقعات نمو الطلب على النفط في 2023 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 08:16 مساءً - – أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 دون تغيير يذكر للشهر الرابع اليوم الثلاثاء، لكنها حذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه غموضا متزايدا مع تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام.
وقالت في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.35 مليون برميل يوميا أو 2.4 بالمئة في 2023.
وأضافت أوبك أن انتاجها من النفط انخفض بمقدار 464 ألف برميل يوميا في مايو بفعل تخفيضات الانتاج الطوعية التي تعهدت بها السعودية ودول أخرى أعضاء بالمنظمة.
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