وزير الزراعة: الإفراج عن 119 ألف طن من الأعلاف بقيمة 65…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 05:07 مساءً - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار خلال الفترة من 7/6/2023 حتى 13/7/2023.

أضاف أ ن الإفراج شمل 70 ألف طن من الذرة بحوالي 25 مليون دولار وحوالي 49 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 37 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار.

وأشار وزير الزراعة أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 13 يوليو 2023) بلغ 6.5 مليون طن، منهم 4.5 مليون طن ذرة و2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف بإجمالي 3.4 مليار دولار

ولفت الوزير أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي المصري وبدعم ومتابعة من د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.