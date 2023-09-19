انت الأن تتابع خبر لن تصدق ماذا حدث لتجار العملة .. سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعي الكثير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، عن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء، في جمهورية مصر العربية، قبل أيام من اجتماع البنك المركزي

الريال السعودي:

[عملات سعودية]

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

وكشفت بعض المعلومات القادمة من المواقع الإخبارية أن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء في تعاملات ثالث أيام العمل البنوك في مصر واصلت الارتفاع بعد الزيادة في الفترة الماضية بعد تزايد الطلب عليه من الموطنين لشراء كميات من الذهب قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس القادم الموافق 21 سبتمبر الجاري لمناقشة سعر الفائدة بعد رفعها الاجتماع الماضي بمقدار 100 نطقة أساس وعدم تحريك سعر الصرف

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الثلاثاء 19 سبتمبر 2023:

[سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء]

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

وارتفع سعر الريال السعودي في السوق السوداء أمام الجنيه المصري بلغ حاجز الـ 11.50 جنيه بعدما كان يسجل 10 جنيه في الأيام الماضية بزيادة أكثر من جنيه في الريال الواحد

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصرى 8.19 جنيه للشراء. و8.22 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

سجل الريال السعودي اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي اليوم فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء. و8.25 جنيه للبيع.