مال وأعمال

منظومة إلكترونية للمقاصة والتسويات المالية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر منظومة إلكترونية للمقاصة والتسويات المالية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 09:14 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار بإنشاء منظومة الكترونية للمقاصة والتسويات المالية، بين مُستحقات المُستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية.

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وذلك في إطار تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية في مايو الماضي.

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وسوف تُصدر وزارة المالية بياناً بإجراءات تنفيذية لهذا القرار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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