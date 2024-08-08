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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: المجموعة الاقتصادية تناقش حاليا كيفية تفعيل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 8 أغسطس 2024 07:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن المجموعة الاقتصادية تناقش حاليا بوضوح شديد رؤية الفترة المقبلة وكيفية تفعيل برنامج الحكومة والدولة المصرية وحل جميع مشاكل القطاع الخاص والمستثمرين.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أنه انشر الفترة الماضية شائعة تشير إلى أن الدولة تنوي بيع المطارات، مؤكدًا أن ذلك عارٍ تمامًا من الصحة ولا يوجد لديها هذا التوجه
وأكد أن توجه الحكومة نحو ضمان أفضل إدارة وتشغيل للمرافق المصرية، ممضيفًا أن مصر تعاني من مشكلة في إدارة وتشغيل المطارات لذلك تستهدف رفع كفاءة وتطوير هذه المطارات لضمان أنها تدار على أعلى مستوى من الاحترافية عبر الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة كما تفعل جميع دول العالم المتقدمة.
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