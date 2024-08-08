رئيس الوزراء: لا توجه من الدولة لتحديد سعر الذهب وفق العرض…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 أغسطس 2024 10:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ استبعد الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء المصري ترك سعر الذهب وفقًا للعرض والطلب، قائلا:” إن الحكومة لا تتدخل في أسعار الذهب فهو سوق عالمي”.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال من أحد الصحافيين بانتشار شائعات على مواقع تشير إلى أن الدولة ستترك سعر الذهب وفقًا للعرض والطلب دون تسعير، أن الدولة ليس لديها أي توجه لذلك.