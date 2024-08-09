- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الإعلان عن تطوير لمنظومة الإفراج الجمركي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2024 04:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، إن الحكومة استقبلت بعض الشكاوي من الإفراج الجمركي المسبق وتعاملت معاها.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة بصدد إجراء تطوير لمنظومة الإفراج الجمركي المسبق وسيتم الإعلان عنها ضمن حزمة الإجراءات التي ستصدر خلال شهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: الإعلان عن تطوير لمنظومة الإفراج الجمركي… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.