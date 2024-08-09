رئيس الوزراء: الإعلان عن تطوير لمنظومة الإفراج الجمركي…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2024 04:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، إن الحكومة استقبلت بعض الشكاوي من الإفراج الجمركي المسبق وتعاملت معاها.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة بصدد إجراء تطوير لمنظومة الإفراج الجمركي المسبق وسيتم الإعلان عنها ضمن حزمة الإجراءات التي ستصدر خلال شهر.