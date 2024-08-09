مدبولي: 7% إلى 8% من الأموال الساخنة خرجت من مصر وبعيدة عن…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2024 06:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، إن الأموال الساخنة التي خرجت أقل من مصر تمثل من 7 إلى 8% من إجمالي الأموال الموجودة في السوق.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن الموجود كسيولة نقدية في السوق المصرية لا يوجد بها أي مشكلة، متابعًا:” أنها حركة طبيعية فلا نفرض أي قيود من يريد الدخول أو الخروج يمكنه فعل ذلك دون قيود، ولكنك الأهم أنها مجنبة بعيدًا عن المصادر الرئيسي للاحتياطي المصري تمامًا”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خروج الأموال الساخنة يوم الاثنين الماضي كان أكبر خاصة في الأسواق الناشئة واليوم التالي عادت الأمور إلى طبيعتها ونفس الأرقام.