شركة صينية تبحث إنشاء مجمع للغزل والنسيج في مصر باستثمارات…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2024 10:19 مساءً - التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلي واحدة من أكبر الشركات الصينية في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، لبحث تأسيس الشركة لمجمع متكامل للغزل والنسيج والصباغة والمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر.

وتشمل عمليات تصنيع الشركة منتجات البوليستر والأقمشة والخيوط والملابس القطنية والمصنوعة من الصوف.

وأكد الجانب الصيني على تزايد اهتمام مجتمع النسيج الصيني بالاستثمار في مصر، لموقعها المميز القريب من الأسواق الرئيسية، والاتفاقيات التجارية العديدة التي وقعتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، ونظم الاستثمار الداعمة للتصدير.

وتستهدف الشركة ضخ 500 مليون دولار لإنشاء عدد من خطوط الإنتاج على مساحة 350 ألف متر مربع لإنتاج النسيج والملابس الجاهزة، على أن يتم تصدير 90% من إنتاج المصنع، للاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.

وتلتزم الشركة باتباع ممارسات مستدامة فيما يخص استهلاك الطاقة والمياه.

واستعرض حسام هيبة نظم الاستثمار المتنوعة التي تتيحها الهيئة وتتفق مع مستهدفات الشركة، كما تم عرض الأراضي المُرفقة والجاري ترفيقها المتاحة للاستثمار، مؤكداً قدرة مصر على توفير كافة احتياجات المستثمرين من موارد وقوى عاملة وإجراءات واتفاقيات دولية مُيسرة لحركة الاستثمار وتصدير وتداول البضائع.

وأكد حسام هيبة أن مصر دولة “تتفق عليها أسواق العالم”، حيث ترتبط باتفاقيات تجارية قوية مع معظم الأسواق الكبرى، كما تمتلك مزايا تنافسية مرتبطة بالموقع وكفاءة ووفرة العمالة المُدربة.

وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة ستقوم خلال الفترة المُقبلة بإعداد مؤتمرات وجولات ترويجية تستهدف المستثمرين الصينيين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في الأسواق الناشئة.