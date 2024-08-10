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وزير الكهرباء يبحث مع أكوا باور السعودية التعاون بمجالات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الكهرباء يبحث مع أكوا باور السعودية التعاون بمجالات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 10 أغسطس 2024 03:14 مساءً - التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن أمين المدير الإقليمي لشركة أكوا باور السعودية داخل مصر بمقر الوزارة بالعلمين، وتم عقد اجتماع لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

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ناقش الإجتماع الخطوات التنفيذية للإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح والتي يتم العمل عليها حاليا في مناطق غرب سوهاج وخليج السويس وغيرها من المشروعات في إطار استراتيجية العمل والتي تهدف إلى إضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص لخفض وترشيد استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون.

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تطرق الاجتماع إلى المشروعات التي قامت بها الشركة بجنوب مصر في بنبان وكوم أمبو، ومشروعات التوليد من الرياح وغيرها من المشروعات في إطار التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية.

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تناول الاجتماع التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة أكوا باور كنموذج نجاح يجب دعمه، وتم استعراض المشروعات المستقبلية في إطار توجه الدوله واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع في مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة خاصة مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 1100 ميجاوات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرات التفاهم لمشروعات أخرى لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 آلاف ميجاوات.

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أكد الوزير أن هناك خطوات تنفيذية للإسراع في المشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة وأن هناك توجه عام وإجراءات تنفيذية لفتح المجال أمامه وتقديم مايلزم من دعم وتذليل كافة العقبات التي تواجهه لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

أضاف الدكتور عصمت أننا نعمل على نشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، لما لذلك من أثر كبير على الاقتصاد القومي.

وأشار إلى اهتمام قطاع الكهرباء بتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر لتوليد الكهرباء، وهناك تعاون مع الشركة السعودية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وجدير بالذكر أن شركة أكواباور قد وقعت على هامش مؤتمر COP على الاتفاقية الإطارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها في ذات المجال والتي بلغ عددها 23 مذكرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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