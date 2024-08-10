روسيا تتجاوز حصة أوبك+ لإنتاج النفط في يوليو 2024

دبي - احمد فتحي في السبت 10 أغسطس 2024 05:08 مساءً - وكالات _ تجاوز إنتاج روسيا من النفط في يوليو الحصص التي حددها تحالف أوبك+، لكن وزارة الطاقة تعهدت يالوم الجمعة بالالتزام بجدول الإمدادات الذي وضعه التحالف وتعويض الفائض.

وانخفض إنتاج روسيا في يوليو مقارنة بشهر يونيو لكنه تجاوز الأهداف بنحو 67 ألف برميل يومياً بسبب مشكلات حدثت مرة واحدة في جدول الإمدادات.

وقالت وزارة الطاقة إنها ستعوض ذلك بمستويات الإنتاج في أغسطس وسبتمبر .

وتبلغ الحصة المخصصة لروسيا شاملة التخفيضات الطوعية 8.98 مليون برميل يومياً في الفترة من يونيو إلى سبتمبر.

وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن إنتاج روسيا في يونيو بلغ نحو 9.22 مليون برميل يومياً انخفاضاً من 9.24 مليون في مايو.

وقدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاج روسيا في يونيو بنحو 9.14 مليون برميل يومياً بانخفاض بلغ 114 ألفاً عن مايو.

وأضافت وزارة الطاقة أن روسيا ستعوض عن الفائض في إنتاجها منذ أبريل في أكتوبر ونوفمبر المقبلين ومن مارس إلى سبتمبر من العام المقبل.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في يوليو أن تجاوز الحصة المخصصة لموسكو لم يتسبب في نشوب أي خلاف مع أعضاء تحالف أوبك+.