وزير قطاع الأعمال: مهتمون بصناعة البوليستر لتوفير مستلزمات…

دبي - احمد فتحي في السبت 10 أغسطس 2024 08:08 مساءً - أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اليوم السبت، زيارة ميدانية لشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، والتي تعد أول منتج للألياف الصناعية في مصر والشرق الأوسط.

تفقد المهندس محمد شيمي خطوط الإنتاج والعمليات التصنيعية المختلفة، واستعرض الموقف الحالي للشركة وخططها التوسعية والتسويقية، وحجم المبيعات المحلية والصادرات، وذلك بعد عودة الشركة للعمل مؤخرا حيث كانت متوقفة منذ نحو 12 عاما.

رافق الوزير في الجولة كلا من الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد حسن العضو المنتدب لشركة الحرير الصناعي.

وأكد المهندس محمد شيمي أن هناك اهتمام كبير بصناعة البوليستر ودعم التوسع فيها في إطار توجه الدولة لدعم وتعميق الصناعة الوطنية وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، واستكمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى الجهود الجارية للنهوض بشركة مصر للحرير الصناعي وزيادة قدراتها الإنتاجية، خاصة أن لديها العديد من مقومات النجاح ومنتجاتها مطلوبة للمصانع المحلية والأسواق الخارجية، موضحا أن المجال مفتوح للشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الشركة.