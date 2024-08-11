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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الكهرباء يشارك في بدء أعمال تركيب أول محول بمحطة الربط… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 11 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محطة الربط المصري السعودي بمدينة بدر جهد 500 كيلو فولت، وشارك فى بدء اعمال تركيب اول محول بالمحطة.
ويعد المحول الأول من نوعه فى منطقة الشرق الاوسط من حيث الحجم وتكنولوجيا التصنيع والتشغيل والاستخدام على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية.
جاء ذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ومشاركة مسئولى الشركات القائمة على التنفيذ.
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