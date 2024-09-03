عاجل تراجع سعر الدولار الامريكي اليوم في بداية تعاملات الأسبوع: هل الجنيه هيستعيد قوته أمام الأخضر في البنوك والسوق السوداء !

انت الأن تتابع خبرعاجل تراجع سعر الدولار الامريكي اليوم في بداية تعاملات الأسبوع: هل الجنيه هيستعيد قوته أمام الأخضر في البنوك والسوق السوداء ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل الدولار الأمريكي تراجعاً بمقدار 4 قروش في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد، الموافق 1 سبتمبر 2024، حيث بلغ سعر الشراء 48.53 جنيه وسعر البيع 48.63 جنيه.

تأتي هذه الانخفاضات في ظل استقرار سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 48.55 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع، مبيناً ثبات الأسعار منذ نهاية تعاملات الخميس السابق.

كما شهدت بنوك أخرى انخفاضاً مماثلاً، إذ أعلن بنك مصر وبنك القاهرة عن نفس الأسعار المنخفضة للدولار. في حين، سجل بنك الإسكندرية أيضًا تخفيضًا، حيث انخفض السعر ليصل إلى 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، مقارنة بسعر بداية تعاملات اليوم.

في المقابل، في السوق السوداء، لوحظ ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار حيث تجاوز سعره في البنوك المحلية، حيث وصل سعر الدولار إلى حوالي 49 جنيه للشراء للدولار الواحد وصولاً إلى 486,000 جنيه لشراء 10,000 دولار.

يشير هذا التفاوت في أسعار الدولار بين البنوك الرسمية والسوق السوداء إلى التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي

الذي تأثر بعدة عوامل عالمية متغيرة. تبقى المتابعة الدقيقة لتحركات السوق أساسية لفهم الديناميكيات الاقتصادية الجارية وتأثيرها على العملة المحلية