أحمد موسى: احنا فى وقت التحمل حتى تنتهى الحرب مش وقت كلام على طماطم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 01:18 صباحاً -

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الوقت الحالي هو وقت التحمل من الجميع، وهي فترة استثنائية وتنتهي مع انتهاء الحرب. وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر تبذل جهدًا كبيرًا جدًا، مضيفا: سيبكم من أي كلام آخر، سيبكم من أي رغي وتشويه، اللي بيعمله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل شعوب المنطقة ودولها ربنا يكتبه في ميزان حسناته إن شاء الله، أي شوشرة سيبك منها وركز مع الأشقاء العرب في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد أحمد موسى أنه خلال يوم أو يومين سيتم الإعلان عن زيادة المرتبات والأجور، وسوف تكون زيادة أعلى من نسب التضخم، موضحًا أن الجميع يترقب هذا القرار لأن أغلب المواطنين ينتظرونه.

وأردف أحمد موسى: مطعم إيه وطماطم إيه اللي أنت بتسأل عليه، أنا بكلم ناس وأصدقاء ليا ومش عاوز أتكلم، فالحمد لله مش هتكلم على فين وإيه اللي بيحصل، إحنا دائمًا حاجة واحدة، والإجراءات دي كلها استثنائية.