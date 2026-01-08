نعرض لكم الان تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: ترامب يدرس السيطرة على شركة النفط الحكومية الفنزويلية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يناير 2026 11:52 مساءً - – ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاريه يخططون لمبادرة للهيمنة على صناعة النفط الفنزويلية لسنوات قادمة، وأبلغ الرئيس مساعديه بأنه يعتقد أن جهوده يمكن أن تساعد في خفض أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة القول إن خطة تجري دراستها تتضمن قيام الولايات المتحدة بممارسة بعض السيطرة على شركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة (بتروليوس دي فنزويلا)، بما في ذلك الاستحواذ على الجزء الأكبر من إنتاج الشركة من النفط وتسويقه.

ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة التقرير على الفور.

