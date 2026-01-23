نعرض لكم الان تفاصيل خبر يارا الدولية تبحث فرص توسعها في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا بمصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 يناير 2026 02:03 مساءً - محمد أحمد_ التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، هانس أولاف رين، الرئيس التنفيذي لشركة “يارا” الدولية النرويجية المتخصصة في الأسمدة، لمناقشة فرص الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا في مصر، في إطار مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا.

وأشار الوزير إلى أهمية مصر الفاعلة في المنتديات الاقتصادية الدولية لتعزيز العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمارات، موضحًا أن المنتدى شكل فرصة لعقد عدة لقاءات ثنائية مع شركات عالمية لمناقشة تحديات التجارة والسياسات الاستثمارية.

واستعرض اللقاء أداء شركة “يارا” في مصر، حيث شهدت الأعوام 2024 و2025 نتائج مالية إيجابية مستفيدة من انخفاض أسعار الطاقة في أوروبا وأسعار النتروجين، ما انعكس على عمليات الشركة محليًا.

وتمتلك الشركة حضورًا طويل الأمد في مصر منذ الثمانينيات، بخمسة مواقع إنتاج بالتعاون مع شركاء محليين، تنتج نحو 100 ألف طن سنويًا من منتجاتها.

وأكد الوزير حرص الحكومة على تهيئة بيئة ملائمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مع استعداد الدولة لتوفير الدعم اللازم وتسهيل جميع الإجراءات لضمان نجاح هذه المشروعات وتحقيق أهدافها الطموحة.

من جانبه، أشار هانس أولاف رين إلى أن شركة يارا تعمل على خطط للتعاون مع شركائها لإنتاج الأمونيا الخضراء، وبدأت محادثات في مصر لاستكشاف فرص إضافية وتوسيع نطاق إنتاج الأمونيا الخضراء.

