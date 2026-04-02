الرئيس الأمريكي: الصراع لا يتعلق بالنفط.. وواشنطن مستقلة عن الشرق الأوسط

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 10:06 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطابه فجر اليوم الخميس، إن الحرب الأمريكية ضد إيران لا تتعلق بالنفط، مؤكدًا أن بلاده مستقلة تمامًا عن الشرق الأوسط، لكنها موجودة هناك لدعم حلفائها.

وأضاف: “نحن الآن مستقلون تمامًا عن الشرق الأوسط، ومع ذلك فنحن موجودون هناك للمساعدة، مؤكدا لسنا مضطرين للتواجد هناك، ولا نحتاج إلى نفطهم، ولا إلى أي شيء يملكونه. نحن هنا لمساعدة حلفائنا”.

وتطرق ترامب، إلى العملية العسكرية التي انتهت بالقبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في يناير، مؤكدًا سيطرة الولايات المتحدة الفعلية على صادرات النفط الفنزويلية.

وأشار إلى أن الحرب مع إيران تسببت في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعد أن أغلقت طهران مضيق هرمز فعليًا. ومن المتوقع أن تواجه الدول الآسيوية، التي تعتمد بشكل كبير على النفط الخام من الشرق الأوسط، نقصًا في الوقود خلال الأسابيع المقبلة، في حين قد تواجه أوروبا تحديات في الإمدادات لاحقًا.

