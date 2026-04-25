وزيرا الزراعة والتعليم يبحثان آليات تعزيز التعاون للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمجال الزارعي

دبي - احمد فتحي في السبت 25 أبريل 2026 12:13 صباحاً - عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعاً ثنائياً لبحث آليات تعزيز التعاون للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في مجال الزراعة، والتنسيق بين الوزارتين في هذا الإطار.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع على أهمية إعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة متخصصة في المجال الزراعي تتواكب مهاراتهم وقدراتهم مع التطورات العالمية في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، تم استعراض آليات وضوابط استغلال وتطوير الأصول غير المستغلة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في المجال الزراعي بالتعاون مع القطاع الخاص مع السعي لعقد شراكات دولية في هذه المدارس لتقديم مناهج بمعايير دولية فضلا عن منح طلابها شهادات معتمدة دوليا، بما يساهم في توفير فرص عمل للخريجين سواء في السوق المحلي أو العالمي.

واتفق الوزيران، خلال الاجتماع، على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين للتنسيق الكامل ووضع الآليات الخاصة بالتنفيذ في مختلف المحافظات.

