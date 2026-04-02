نعرض لكم الان تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تتجه لزيادة وارداتها من النفط الأمريكي وسط اضطراب إمدادات الشرق الأوسط من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 01:06 مساءً - _ نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤول تجاري، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة مرشحة لتكون المصدر الرئيسي للإمدادات البديلة من النفط، لتعويض الشحنات التي تعطلت بفعل اضطرابات الشرق الأوسط.

وأوضح المسؤول، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الأمريكي مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بعدما بلغت 16.3% من إجمالي وارداتها في عام 2025، في مؤشر على تسارع التحول نحو مصادر طاقة أكثر استقرارًا.

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد أن الولايات المتحدة، لا تحتاج إلى أي نفط من مضيق هرمز، ولن تحتاجه في المستقبل، في إشارة إلى تحول استراتيجي في سياسة الطاقة الأمريكية وتقليص الاعتماد على المنطقة.

وأوضح ترامب أن بلاده تقترب من تحقيق أهدافها في الحرب الجارية، مؤكدًا أن الضربات الأمريكية ألحقت خسائر كبيرة بالقدرات العسكرية الإيرانية، بما يشمل تدمير عناصر من البحرية ومنظومات الصواريخ وسلاح الجو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تتجه لزيادة وارداتها من النفط الأمريكي وسط اضطراب إمدادات الشرق الأوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.