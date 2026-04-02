نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس الكوري الجنوبي يدعو البرلمان لإقرار ميزانية عاجلة لمواجهة أزمة الطاقة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 01:06 مساءً - _ دعا الرئيس لي جيه ميونج اليوم الخميس البرلمان الكوري الجنوبي، للإسراع في إقرار ميزانية تكميلية بقيمة 26.2 تريليون وون “17.3 مليار دولار” لدعم الاقتصاد، في ظل ما وصفه بـ “أخطر تهديد لأمن الطاقة” الناجم عن أزمة الشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس، أن الميزانية تهدف إلى تعزيز استقرار الإمدادات وتأمين البدائل للطاقة، وسط اضطرابات الأسواق العالمية وتحديات الاستيراد التي تواجه البلاد نتيجة التوترات الإقليمية.

والجدير بالذكر نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤول تجاري، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة مرشحة لتكون المصدر الرئيسي للإمدادات البديلة من النفط، لتعويض الشحنات التي تعطلت بفعل اضطرابات الشرق الأوسط.

وأوضح المسؤول، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الأمريكي مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بعدما بلغت 16.3% من إجمالي وارداتها في عام 2025، في مؤشر على تسارع التحول نحو مصادر طاقة أكثر استقرارًا.

