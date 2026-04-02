عاجل.. إيجاس وأركيوس الإماراتية توقعان اتفاق تنمية حقل غاز هارماتان باستثمارات نصف مليار دولار

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 04:59 مساءً - شهد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2026»، فعاليات توقيع اتفاق القرار النهائي للاستثمار لتنمية حقل غاز هارماتان بالبحر المتوسط بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة «أركيوس» العالمية، باستثمارات نصف مليار دولار.

ووفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم، وقّع الاتفاق المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مع المهندس ناصر اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة «أركيوس».

كما تم توقيع عقد المقاول العام للمشروع بين الشركة الفرعونية للبترول وشركة إنبي، حيث وقّع المهندس حسام زكي، رئيس الشركة الفرعونية للبترول، والمهندس خالد إبراهيم، رئيس شركة إنبي، والمهندس أحمد الكومي، المدير العام والعضو المنتدب للشركة الفرعونية، لتتولى «إنبي» تنفيذ أعمال المقاول العام للمشروع.

وشهد مراسم التوقيع المهندس سيد سليم، والمهندس ناصر اليافعي، إلى جانب المهندس وائل شاهين، نائب الرئيس الإقليمي لشركة «بي بي».

المشروع يهدف إلى إنتاج نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز و3300 برميل من المتكثفات يوميًا

ويهدف المشروع إلى إنتاج نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز و3300 برميل من المتكثفات يوميًا، مع دراسة زيادة معدلات الإنتاج لتصل إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز و4400 برميل متكثفات يوميًا، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول عام 2028.

