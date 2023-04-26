بهدف في الدقيقة 15 .. إنتر ميلان يتأهل لنهائى كأس إيطاليا علي حساب يوفنتوس.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 11:24 مساءً - تأهل فريق إنتر ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه اليوم على يوفنتوس بنتيجة 1-0، ليخطف بطاقة النهائي بمجموع 2-1 بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق في تورينو.الإنتر ضد يوفنتوس

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق فيديريكو ديماركو في الدقيقة 15 من بداية اللقاء، ونجح أصحاب الملعب في الحفاظ على الهدف والخروج من جوزيبي مياتزا ببطاقة التأهل.

وينتظر الإنتر الفائز من مباراة فيورنتينا وكريمونيزي غدا في نصف النهائي الآخر، ونجح الفيولا في حسم الذهاب بنتيجة 2-0 على ملعبه، على أن يقام النهائي على ملعب الأولمبيكو يوم 24 مايو المقبل.هدف فوز الإنتر ضد يوفنتوس

وجاء تشكيل يوفنتوس فى مباراة اليوم كالتالي..

حراسة المرمى: بيرين.

الدفاع: بريمر، بونوتشي، ساندرو.

الوسط: دي تشيليو، رابيو، لوكاتيلي، ميريتي.

الهجوم: كوستيتش، دي ماريا، كييزا.

في المقابل بدأ سيمونى إنزاجى مدرب الإنتر مباراة اليوم بالتشكيل التالى..

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني.

الوسط: دومفريس، باريلا، كالهانجولو، ميختريان، ديماركو.

الهجوم: لاوتارو ودجيكو.