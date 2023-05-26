نشاط الرئيس.. مباحثات مع سلطان عمان وقادة إفريقيا وافتتاح مصانع الكوارتز

جدة - نرمين السيد - ومطلع الأسبوع الماضى، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى قصر الاتحادية السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب خلال المباحثات بالسلطان هيثم بن طارق ضيفاً مُكرَّماً على مصر، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح فى تحقيق رؤية "عمان 2040"، ومشيداً فى هذا الإطار بالعلاقات الودية التاريخية التى تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتى تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.

وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسلطان عمان هيثم بن طارق، أرفع الأوسمة فى البلدين، احتفاءً بزيارة سلطان عمان لمصر، وفى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان فى قصر القبة صباح الإثنين الماضى، فى ثانى أيام زيارة السلطان لمصر.

وأجرى السلطان العمانى جولة فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد مركز مصر الإسلامى الثقافى (مسجد مصر)، ومدينة الفنون والثقافة بما تضمه من دار الأوبرا ومتحف عواصم مصر ومجموعة متكاملة من قاعات العرض والمسارح والمكتبات.

وودع الرئيس السيسى ضيف مصر الكبير فى مطار القاهرة بعد انتهاء زيارته.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى، التى تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر فى أفريقيا".

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الافتتاح شهد مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة، والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية، وممثلى القطاع الخاص، والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء فى مجموعة بنك التنمية الإفريقى.

وألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن التقدير للدور الحيوى الذى يقوم به بنك التنمية الإفريقى فى دعم قضايا التنمية بالقارة الإفريقية، خاصةً فى ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولى.

كما أكد الرئيس أن مصر مستمرة فى دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الإفريقية سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ فى شرم الشيخ مع الرئيس عثمان غزالى، رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، حيث أكد الرئيس استعداد مصر لنقل تجربتها فى رئاسة الاتحاد الإفريقى إلى شقيقتها جزر القمر، فضلاً عن تفعيل أطر التعاون المشترك فى شتى المجالات، لاسيما فى ظل الروابط التاريخية التى تجمع مصر مع جزر القمر على المستويين العربى والإفريقى، بالإضافة إلى الجذور الممتدة بين الشعبين الشقيقين فى ضوء العدد الكبير للدارسين الوافدين من جزر القمر فى مصر.

من جانبه، أعرب رئيس جزر القمر عن تقدير بلاده الكبير لمصر قيادة وشعباً ولدورها الرائد فى القارة الإفريقية، مؤكداً الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الإفريقى المشترك وقيادة دفة الاتحاد الإفريقى، خاصةً فى ضوء تولى بلاده حالياً لرئاسة الاتحاد، الأمر الذى يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحورى الذى تمثله مصر فى المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، ودعم تطلعات الشعوب الإفريقية نحو تحقيق التنمية والازدهار.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ فى شرم الشيخ مع الرئيس إيمرسون منانجاجوا، رئيس جمهورية زيمبابوى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد الأهمية التى توليها مصر لتعزيز العلاقات التى تربطها بشقيقتها زيمبابوى فى مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجارى والاستثمار، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "كوميسا"، إلى جانب التعاون الفنى وبناء القدرات ودعم البنية التحتية، فضلاً عن حرصه على تعظيم التنسيق والتشاور مع الرئيس "منانجاجوا" فيما يتعلق بسبل تعزيز دفة العمل الإفريقى المشترك، بما يساهم فى تحقيق النمو والاستقرار الذى تصبو إليه الدول الإفريقية.

وأكد الرئيس الزيمبابوى تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة رسمياً وشعبياً، خاصةً فى المجالين الاقتصادى والتجارى، مثمناً الدور الفاعل للرئيس فى معالجة القضايا الإفريقية، لاسيما فى إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى، فى شرم الشيخ مع جيرفيه ندير أكوبوكا، رئيس وزراء جمهورية بوروندى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانبين أعربا عن رضاهما عن المستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسى، أو على مستوى التعاون الاقتصادى الذى يشهد فى الفترة الأخيرة تقدماً ملموساً.

كما تقدم رئيس الوزراء البوروندى بالشكر للرئيس على دعم مصر المتواصل لبلاده على صعيد احتياجاتها التنموية وبناء قدرات الكوادر البوروندية، فضلاً عن مساندة بوروندى فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية، بما يمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق المتبادل بين الدول الإفريقية الشقيقة.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ فى شرم الشيخ مع موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث بخصوص أبرز الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقى، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسى للاتحاد.

وتم التوافق على استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين الجانبين فى هذا الصدد، فى ضوء كون مصر إحدى الركائز الأساسية الهامة لدفع العمل الإفريقى المشترك، وسعياً نحو تعظيم الاستفادة من الدور المصرى السياسى والتنموى، بما يخدم مصالح القارة الإفريقية على نحو فعال.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شرم الشيخ مع ناردوس بيكيلى توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية "نيباد".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد متابعة الموقف التنفيذى لأولويات الرئاسة المصرية الحالية للنيباد، والتى تمثل الذراع التنموى للاتحاد الإفريقى، وذلك خلال الفترة من 2023-2025، خاصةً ما يتعلق بحشد الموارد المالية التى تُمكِن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية 2063، فضلاً عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القارى، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية فى إفريقيا، خاصة مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعى.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ فى شرم الشيخ مع شيليشى كابويبوى، سكرتير عام منظمة الكوميسا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول متابعة تنفيذ أهم الأولويات الموضوعية للرئاسة المصرية الحالية للكوميسا، بما فيها تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وتعظيم التكامل الصناعى، وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط، والتركيز على التعاون فى مجالات التحول الرقمى.

كما تم التوافق حول استمرار التشاور والتواصل المكثف بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لضمان سلاسة عملية تسليم رئاسة الكوميسا من مصر إلى شقيقتها زامبيا، بما يساعد على تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج الإقليمى، ويسهم فى تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز فى منطقة العين السخنة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة بإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب، للاستفادة من الفرص التى تتيح زيادة الإنتاج والتصدير، والحد من الاستيراد، مؤكدا أن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير، ويخفض فاتورة الاستيراد، ويوفر فرص عمل جديدة.

وقال الرئيس: «المبلغ الذى أنفقته الدولة على إنشاء المصنع، المقدر بنحو 700 مليون دولار، ستستعيده خلال ثلاث أو أربع سنوات من عوائد المشروع»، موضحا أن تكلفة إنتاج المصنع قد تظهر كبيرة، لكن فى الوقت نفسه إذا لم تتخذ الدولة هذه الإجراءات «فلن نتحرك إلى الأمام».

وأكد أن ما يتم افتتاحه من مشروعات متاح للمستثمرين المصريين والأجانب، وأيضا متاح للاستثمار فى البورصة، لمساعدة المواطنين على الاستثمار فى فرص لها عائد جيد.