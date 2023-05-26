رئيس هيئة الدواء يبحث مع نظيره البرتغال سبل تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - عقد، اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا افتراضيا مع الدكتور روى سانتوس إيفو، رئيس الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بالبرتغال، لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال المستحضرات الطبية، ومناقشة أهمية التعاون فى مجال تدريب العاملين، وتعزيز قدراتهم الرقابية.





وأشاد رئيس هيئة الدواء المصرية، بالجهود المبذولة، لتعميق وتعزيز العلاقات المصرية البرتغالية، خاصة بين الهيئتين الرقابيتين، والحرص على تبادل الخبرات فيما يخص العمل الرقابى، وآليات دعم التعاون المشترك بين الدولتين. من جانبه، أشاد رئيس الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية البرتغالى، بالتطور الملحوظ لعلاقات بلاده مع مصر فى مجال المستحضرات الطبية، وبتجربة هيئة الدواء المصرية الناجحة فى تطوير منظومة صناعة المستحضرات الطبية بمصر، والحصول على العديد من الاعتمادات الدولية. وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الآليات التى تسهم فى دعم التعاون بين الهيئتين الرقابيتين، وتعميق تبادل الخبرات الفنية والعلمية. يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز العلاقات المصرية البرتغالية فى مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، والعمل على تبادل الخبرات، ودعم الكوادر العاملة بمجال الدواء، وتعزيز قدراتهم الرقابية.

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