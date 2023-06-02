وزير الطيران المدنى يلتقى سفير بلغاريا لاستعراض أوجه التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالسفير البلغارى مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة التى تجمع البلدين على كافة الأصعدة، وبخاصة فى مجال النقل الجوى، حيث أشار إلى أن قطاع الطيران يهتم بتعزيز سبل التعاون المشترك ودعم شراكات فعالة مع جميع دول جنوب شرق أوروبا، مؤكدًا على الدور الرئيسى والمحورى الذى تقوم به الوزارة فى تنمية العلاقات الثنائية والجهود البناءة بين الجانبين فى مجال تبادل الخبرات والحركة الجوية بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الطرفين.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة حيث من المزمع قيام شركة أيركايرو بتشغيل خط طيران مباشر بين مدينة الغردقة والعاصمة البلغارية "صوفيا" إعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، كما استعرض الجانبان آليات التعاون فيما بينهما لدفع الحركة الجوية خلال الفترة القادمة، وتشجيع مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات النقل الجوى فى ضوء جهود الدولة المصرية الرامية نحو تحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة بوجه عام وتنمية قدرات وإمكانيات قطاع الطيران المدنى المصرى بوجه خاص. ومن جانبه أكد السفير البلغارى على عمق العلاقات المتميزة التى تربط البلدين، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، فى ظل ما يشهده قطاع الطيران المدنى المصرى من أعمال تطوير فى مختلف القطاعات خلال الفترة الحالية، معربًا عن تطلعه إلى فتح المزيد من آفاق التعاون والشراكات الجديدة مع الجانب المصرى. جاء ذلك فى إطار اللقاءات المتعددة التى يعقدها الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى مع سفراء دول العالم المختلفة،لبحث أوجه التعاون فى مجالات الطيران المدنى والعمل على تنشيط الحركة الجوية الوافدة من الخارج.

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