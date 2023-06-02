«اطمن على ابنك».. مبادرة لرعاية طلاب المدارس (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كما وافق مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، على إطلاق حملة الكشف الطبى المجانى على طلاب المدارس "اطمن على ابنك" للعام الدراسى 2024/2023 بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أنه المستهدف من الحملة إجراء الكشوفات على أكثر من 252 ألف طالب بمختلف الفئات العمرية والمراحل الدراسية بالمحافظات الثلاث.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أنه تأتى هذه المبادرات فى إطار اهتمام هيئة الرعاية الصحية بالصحة العامة للأطفال والنشء المستقبل القادم للبلاد تماشيا مع اهتمامات القيادة السياسية وجهود الدولة فى إطلاق العديد من المبادرات الصحية الرئاسية كالكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية "السمنة والأنيميا والتقزم"، وعن الأمراض الوراثية، وضعف السمع لدى حديثى الولادة، بهدف الاطمئنان على صحة الأطفال والاكتشاف المبكر للأمراض وعلاجها فورا من خلال تقديم الخدمة الطبية وإتاحة العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.